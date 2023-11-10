فنانون كوريون يتقاسمون الفن في منطقة تركية متضررة بالزلزال

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زار مجموعة من الفنانين الكوريين منطقة متضررة بالزلزال الذي كان قد ضرب تركيا، وذلك من أجل تقاسم الفن مع الأطفال هناك من خلال إلقاء دروس في الرسم.وتنظم برنامج تقاسم الفن بعنوان "رسم لون الأمل" مؤسسة "آيف تشيلدرن" وترعاه مؤسسة الصليب الأحمر الكورية، وهو عبارة عن أول نشاط فني للإنقاذ يقوم به فنانون كوريون في المناطق المتضررة بالكوارث في الخارج.وتوجه هؤلاء الفنانون إلى منطقة الحاويات في إسكندرون بمحافظة هاتاي التركية من أجل تقديم دروس في الرسم لحوالي 300 طفل تركي، ضمن المركز الثقافي في تلك المنطقة التي تضم 562 حاوية تديرها الجالية الكورية هناك.وتشمل تلك الدروس إتاحة الفرصة للأطفال للاستمتاع بالموسيقى والفن لفترة طويلة دون تعب من خلال الرقص معا على أنغام الموسيقى وممارسة الرسم بحرية، واستعادة حبهم لبلادهم وأنفسهم من خلال رسم المعالم الثقافية والنماذج التقليدية، إلى جانب تجربة الرسم باستخدام الواقع المعزز وغير ذلك من الألعاب ذات الصلة بفن الرسم.وقال "كيم جيه يول" رئيس فريق الدعم التابع لمؤسسة الصليب الأحمر الكورية، والذي يقيم حاليا في تركيا، إن النشاط الفني الذي قدمته مؤسسة "آيف تشيلدرن" يكتسب معنى كبيرا لأنه يساعد على تحقيق الدعم النفسي والاجتماعي ومساعدة الأطفال على استعادة عاطفتهم في الحياة اليومية.وأضاف أن هذا النشاط حظى بإقبال كبير نظرا لقيمته المستقبلية والمستدامة من حيث إحياء الأحلام والأمل لدى الأطفال.ومن جانبه قال "كيم يون صوب" رئيس مؤسسة "آيف تشيلدرن" إن المؤسسة ستزيد من الفرص لخلق قيمة جديدة في الحياة، وبناء علاقات عاطفية بقيادة الفنانين الكوريين باستمرار، في مختلف أنحاء العالم.