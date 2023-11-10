فرقة سفنتين تلقي كلمة في منتدى اليونسكو للشباب في باريس

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ألقت فرقة "سفتين" الكورية كلمة في منتدى اليونسكو الـ13 للشباب الذي أقيم أمس الثلاثاء في مقر منظمة اليونسكو في العاصمة الفرنسية باريس، وجهت فيها رسالة لشباب العالم من أجل التضامن والأمل.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تخصيص جلسة كاملة لفنان كيبوب في حدث عالي المستوى لليونسكو.وفي كلمتهم أعرب أعضاء الفرقة عن اعتقادهم بأن مشاركة الأحلام هي مشاركة للإيجابية والأمل.وقال المطرب "مين كيو" عضو فرقة "سفنتين" إن الفرقة تبرعت لأول مرة بـ13 ماعزا للأطفال في تنزانيا في عام 2016، واستمرت منذ ذلك الحين في تقديم تبرعات بمناسبة ذكراها السنوية للمؤسسات والمنظمات الخاصة بالأطفال، تعبيرا عن أملها في محافظة الشباب على أحلامهم وتغلبهم على الإحباط مهما كانت الظروف.وقد قدمت الفرقة تبرعات مالية للجنة كوريا لليونسكو في شهر مايو من العام الماضي لتخصيصها للأطفال والشباب بمناسبة ذكراها السابعة.وفي ختام كلمتها، قدمت الفرقة بعض أغانيها للمشاركين في الندوة ومعجبيها من مختلف دول العالم.