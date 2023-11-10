الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الثقافية

فرقة سفنتين تلقي كلمة في منتدى اليونسكو للشباب في باريس

Write: 2023-11-15 15:46:34Update: 2023-11-15 15:49:53

فرقة سفنتين تلقي كلمة في منتدى اليونسكو للشباب في باريس

Photo : YONHAP News

ألقت فرقة "سفتين" الكورية كلمة في منتدى اليونسكو الـ13 للشباب الذي أقيم أمس الثلاثاء في مقر منظمة اليونسكو في العاصمة الفرنسية باريس، وجهت فيها رسالة لشباب العالم من أجل التضامن والأمل.
وتعد هذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تخصيص جلسة كاملة لفنان كيبوب في حدث عالي المستوى لليونسكو.
وفي كلمتهم أعرب أعضاء الفرقة عن اعتقادهم بأن مشاركة الأحلام هي مشاركة للإيجابية والأمل.
وقال المطرب "مين كيو" عضو فرقة "سفنتين" إن الفرقة تبرعت لأول مرة بـ13 ماعزا للأطفال في تنزانيا في عام 2016، واستمرت منذ ذلك الحين في تقديم تبرعات بمناسبة ذكراها السنوية للمؤسسات والمنظمات الخاصة بالأطفال، تعبيرا عن أملها في محافظة الشباب على أحلامهم  وتغلبهم على الإحباط مهما كانت الظروف.
وقد قدمت الفرقة تبرعات مالية للجنة كوريا لليونسكو في شهر مايو من العام الماضي لتخصيصها للأطفال والشباب بمناسبة ذكراها السابعة.
وفي ختام كلمتها، قدمت الفرقة بعض أغانيها للمشاركين في الندوة ومعجبيها من مختلف دول العالم.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;