انتخاب كوريا الجنوبية لعضوية لجنة التراث العالمي باليونسكو

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تم انتخاب كوريا الجنوبية لعضوية لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو لمدة 4 سنوات حتى عام 2027.وفازت كوريا الجنوبية بالعضوية أمس الأربعاء في جلسة للجمعية العامة للدول الأطراف في اتفاقية حماية التراث الثقافي والطبيعي العالمي.وبصفتها دولة عضوا، ستشارك كوريا الجنوبية في المناقشات وعملية صنع القرار للحفاظ على التراث الثقافي غير المادي، وذلك للمرة الرابعة بعد عضويتها في أعوام 1997 و2005 و2013.ووصفت وزارة الخارجية الكورية انتخاب كوريا لعضوية اللجنة بأنه نتيجة لدبلوماسيتها النشطة القائمة على مساهمتها في مؤسسة التراث العالمي.وإلى جانب كوريا الجنوبية، تم انتخاب 8 دول أخرى لعضوية اللجنة، بما في ذلك فيتنام وأوكرانيا وكينيا.