العثور على نسخة من نصب الملك كوانغ كيه تو في فرنسا

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تم في فرنسا مؤخرا العثور على نسخة من النصب التذكاري الذي تم تشييده لإحياء ذكرى إنجازات الملك "كوانغ كيه تو" عاهل مملكة كوكوريو، الذي عاش في الفترة من عام 391 إلى عام 412.وأشارت مصادر في الأوساط العلمية الكورية إلى أن العثور على هذه النسخة جاء في دولة غربية، وليس في منطقة شرق آسيا، موضحة أن هذه النسخة تختلف عن غيرها من النسخ.وأضافت المصادر أن البروفسور "بارك ديه جيه" في قسم التاريخ الكوري بجامعة كوريا سيقدم النسخة الجديدة في ندوة علمية ستعقد غدا الجمعة في "كوليج دو فرانس"، وهي مؤسسة فرنسية متخصصة في البحث العلمي والتعليم العالي.الجدير بالذكر أن نصب الملك "كوانغ كيه تو" تم إنشاؤه في منطقة "جي آن" الصينية في عام 414 تقريبا. ويقال إن ابنه الملك "جانغ سو" هو الذي أنشأ ذلك النصب التذكاري الذي يصل ارتفاعه إلى 6.39 متر، وذلك في أثناء بنائه لقبر والده، وهو يعتبر أكبر نصب تذكاري في شرق آسيا، ويحتوي على 1775 حرفا محفورا على جوانبه الأربعة.وكانت هذه النسخة التي عثر عليها البروفسور بارك ضمن المواد التي ظلت تحتفظ بها مكتبة الدراسات الآسيوية التابعة لـ"كوليج دو فرانس".ووفقا لوثيقة ذات صلة بتاريخ 11 مايو 1917، فإن هذه النسخة تبرعت بها امرأة تدعى "غيتي"، ولكن لم تورد الوثيقة المزيد من التفاصيل لأنه تم الخلط بين هذه النسخة ونسخة أخرى تحتفظ بها المكتبة الوطنية الفرنسية.