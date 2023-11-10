ملك بريطانيا يمنح وساما فخريا لفرقة بلاك بينك بحضور الرئيس الكوري

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منح الملك "تشارلز" الثالث ملك بريطانيا وساما ملكيا فخريا إلى عضوات فرقة "بلاك بينك"، في حفل حضره الرئيس الكوري "يون صوك يول" والسيدة الأولى "كيم كون هي"، اللذان يزوران المملكة المتحدة حاليا .ويتم منح الأوسمة الملكية البريطانية للأشخاص الذين قدموا مساهمات ذات معنى للمجتمع البريطاني أو حققوا إنجازات بارزة في مجالات مختلفة، مثل السياسة والاقتصاد والثقافة والفنون والعلوم والرياضة. وكانت فرقة "بيتلز" أول فلاقة موسيقية تحصل على هذا النوع من الأوسمة في عام 1965.وأوضح المكتب الرئاسي الكوري أن فرقة "بلاك بينك" نالت هذا الوسام اعترافا بمساهمتها في رفع الوعي بين شعوب العالم حول الحاجة إلى الاستجابة لتغير المناخ، وهي تعمل كسفيرة للعلاقات العامة للمؤتمر السادس والعشرين لأطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، التي ترأستها المملكة المتحدة في عام 2021.وبهذه المناسبة، قال الرئيس يون إنه معجب بالجهود التي بذلتها فرقة بلاك بينك من أجل الترويج للأجندة العالمية لتغير المناخ، معربا عن أمله في أن تواصل الفرقة، التي تلعب دورا رئيسيا في تعزيز المصالح الوطنية، مثل هذه الأنشطة البناءة في المستقبل أيضا.