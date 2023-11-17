تنظيم فعالية للمشي الليلي في المقر الرئاسي القديم

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صرحت وزارة الثقافة والرياضة والسياحة الكورية اليوم بأنها سوف تنظم فعالية شتوية ضمن برنامج "المشي الليلي" لعام 2023، في المقر الرئاسي القديم بدءا من يوم 6 وحتى يوم 11 ديسمبر، موضحة أنها ستستمر لمدة ساعتين يوميا، من الساعة السابعة وحتى التاسعة ليلا، بحيث يمكن لألفي شخص المشاركة فيها كل يوم.وأضافت الوزارة أن هذه الفعالية تتميز بالكشف لأول مرة عن قاعة "سيجونغ" في المقر الرئاسي القديم، والتي كانت تُعقد فيها اجتماعات مجلس الوزراء.علاوة على ذلك، سيتم افتتاح قاعة استراحة الزوار، التي أنشئت في مبنى "يو مين" رقم 1 في شهر سبتمبر الماضي، أمام الجمهور هذه المرة أيضا لتساعدهم على الهروب من برودة الشتاء.ويمكن حجز تذاكر الزيارة على موقع المقر الرئاسي القديم على الإنترنت بالمجان، بدءا من الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الخميس، ولن يتم بيع أي تذاكر أخرى في الموقع.الجدير بالذكر أن عدد زوار هذا النوع من الفعاليات التي تم تنظيمها في شهري يونيو وسبتمبر الماضيين قد بلغ حوالي 34 ألفا.