قائمة نيويورك تايمز لأفضل 100 كتاب تتضمن روايتين لأمريكيين من أصل كوري

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ظهرت أعمال لكاتبين أمريكيين من أصل كوري في قائمة "100 كتاب بارز لعام 2023" التي أعدتها صحيفة "نيويورك تايمز".وفي القائمة التي صدرت أمس الأربعاء، ضمت الصحيفة رواية "سرير واحد وأحلام مختلفة" للمؤلف "إد بارك"، ورواية "نعم/لا" للكاتبة "إستر إي"، التي انتقلت إلى ألمانيا من موطنها الأصلي "لوس أنجلوس".وقالت الصحيفة إن رواية "بارك" الثانية "مليئة بالعناصر الإبداعية التي تحيي هذه الملحمة اللاذعة والكوميدية والغنائية في التاريخ الكوري وجنون العظمة الأمريكي".كما وصفت رواية "إي" الأولى بأنها "رواية غريبة وعجيبة" تتمحور حول "امرأة شابة تشعر بالملل في عبودية لفرقة فتيان، وتشتري تذكرة ذهاب بلا عودة إلى سيول".