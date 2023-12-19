اختيار جونغكوك كفنان كيبوب مفضل عالميا في استطلاع كي بي إس ورلد راديو

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تم اختيار جونغكوك عضو فرقة بي تي إس كفنان العام في استطلاع كي بي إس ورلد راديو حول أغاني الكيبوب المفضلة عالميا، وفنان العام 2023.وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 24 نوفمبر إلى 8 ديسمبر على موقع كي بي إس ورلد راديو وتطبيق الهاتف المحمول، بمشاركة 259 ألفا و110 شخصا من 112 دولة. وحصل جونغكوك على لقب فنان العام بعد حصوله على 20.85 بالمائة، وتبعته فرقة ستراي كيدز وزميلاه في فرقة بي تي إس "جيمين" و"في"، بالإضافة إلى فرقة "سيفنتين".كما حصل جونغكوك على لقبين آخرين، هما "أفضل فنان منفرد لهذا العام" و"أفضل أغنية لهذا العام" عن أغنيته "سيفن".وتم اختيار فرقة "نيوجينز" كـ"مجموعة الفتيات لهذا العام"، بينما حصلت فرقة "ستراي كيدز" على لقب "مجموعة الفتيان لهذا العام".وسوف يتم الإعلان عن نتائج الاستطلاع خلال برنامج خاص سيتم بثه بدلا من "كونيكشن كيبوب"، يوم الجمعة.