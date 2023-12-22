استمرار الموجة الباردة مع تساقط الثلوج في المناطق الساحلية الغربية وجزيرة جيجو

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من المتوقع أن تستمر الموجة الباردة التي تجتاح كوريا الجنوبية منذ فترة، حتى يوم الغد السبت، مع توقعات بتساقط ثلوج على المناطق الساحلية الغربية وجزيرة "جيجو".وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إنه من المتوقع أن تكون درجات الحرارة العظمى بعد ظهر اليوم الجمعة مماثلة لدرجات الحرارة أمس الخميس، حيث تتراوح بين 9 تحت الصفر إلى 2 تحت الصفر.ومن المتوقع أن تستمر موجة البرد الشديد حتى يوم السبت مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة، قبل أن ترتفع تدريجيا اعتبارا من يوم الأحد.ووسط الطقس المتجمد، سيستمر تساقط الثلوج يوم الجمعة في المناطق الساحلية الغربية وجزيرة "جيجو"، حيث يتساقط أكثر من 30 سنتيمترا من الثلوج في المناطق الجبلية في "جيجو"، وما يصل إلى 10 سنتيمترات في المناطق الساحلية الغربية في مقاطعة "جولا".ومن المتوقع أن يستمر تساقط الثلوج حتى وقت مبكر من صباح السبت.