كوريا الشمالية تزعم أن كوريا الجنوبية تعرضت للخداع بمتفجرات تحاكي المدفعية

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زعمت كوريا الشمالية أنها فجرت متفجرات نجحت في خداع كوريا الجنوبية وجعلتها تعتقد أنه تم إجراء تدريبات مدفعية. وقالت "كيم يو جونغ"، الشقيقة القوية لزعيم كوريا الشمالية "كيم جونغ أون"، في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية، أمس الأحد، إن الجيش الشعبي الكوري الشمالي فجر مسحوقات متفجر تحاكي صوت المدفعية الساحلية في اختبار لقدرات الكشف لدى الجيش الكوري الجنوبي. وادعت كيم أنه كما كان متوقعا، أخطأ الجيش الجنوبي في الحكم على ذلك الصوت باعتباره صوت إطلاق نار مدفعي وخلص بشكل غير صحيح إلى أنه كان استفزازا، حتى أنه زعم كذبا أن بعض القذائف سقطت في المنطقة العازلة إلى الشمال من خط الحدود. وحذرت "كيم" من أن بيونغ يانغ سوف تشن ضربة عسكرية فورية إذا قامت سيول بأي استفزاز ولو كان بسيطا. ورفضت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية بيان كيم ووصفته بأنه "حرب نفسية بدائية"، وحثت كوريا الشمالية على وقف أنشطتها العسكرية التي تثير التوتر بالقرب من الحدود البحرية. وقالت هيئة الأركان المشتركة في سيول إن أصول الكشف العسكرية التقطت أيضا إطلاق المدفعية الكورية الشمالية يوم السبت، موضحة أن حوالي 60 قذيفة أطلقت على المياه شمال الحدود البحرية الغربية لمدة ساعة اعتبارا من الساعة الرابعة مساء بالقرب من جزيرة "يون بيونغ" في كوريا الجنوبية. ولم يقم الجيش الكوري الجنوبي بإجراء تدريبات إطلاق نار للرد على تدريبات كوريا الشمالية بعد أن اتضح له أن اتجاه القذائف الكورية الشمالية التي أطلقت يوم السبت كان أقل استفزازا من يوم الجمعة.