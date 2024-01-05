الجيش الكوري الشمالي يؤكد إجراء تدريبات إطلاق نار وانفجارات خادعة يوم الأحد

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قالت كوريا الشمالية إنها أجرت مناورات بالذخيرة الحية يوم أمس الأحد، وأنها لم تشكل تهديدا لكوريا الجنوبية.وقالت إدارة الأركان العامة للجيش الشعبي الكوري الشمالي في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية، إن كوريا الشمالية أجرت تلك التدريبات في أربع مناطق في الاتجاه الشرقي بالتوازي مع خط ترسيم الحدود العسكرية البحري.وأضافت أنه تمت تعبئة 23 منصة إطلاق مدفعية ساحلية لإطلاق 88 قذيفة. كما أشار الجيش الشعبي الكوري الشمالي إلى أن اتجاه منطقة إطلاق النار لا علاقة له بخط ترسيم الحدود العسكرية ولا يشكل تهديدا لأي دولة أخرى.وزعمت هيئة الأركان العامة في كوريا الشمالية أن عملية خداعية جرت يوم السبت بتفجير عبوات ناسفة تحاكي صوت المدفعية.ويتوافق هذا الادعاء مع ما قالته "كيم يو جونغ"، الأخت القوية لزعيم النظام الكوري الشمالي "كيم جونغ أون"، يوم أمس الأحد، من أن كوريا الشمالية فجرت مسحوقا متفجرا يحاكي صوت مدفعيتها الساحلية في اختبار لقدرات الكشف لدى الجيش الكوري الجنوبي.