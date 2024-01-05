سيول تقول إن كوريا الشمالية لم تدمر منشآت الحراسة تحت الأرض

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قال وزير الدفاع الكوري الجنوبي "شين وان شيك" إنه يبدو أن كوريا الشمالية لم تدمر المنشآت الموجودة تحت الأرض لمواقع الحراسة التابعة لها داخل المنطقة منزوعة السلاح على النحو المنصوص عليه في الاتفاقية العسكرية بين الكوريتين لعام 2018 والتي تهدف إلى تخفيف التوتر عبر الحدود.وفي مقابلة أجريت معه أمس الأربعاء، قال "شين" إنه يبدو أن كوريا الشمالية دمرت فقط الهياكل الموجودة فوق الأرض، لكنها تركت بقية المرافق الموجودة تحت الأرض كما هي، موضحا أنه يمكن استخدام مواقع الحراسة فور الانتهاء من الإصلاحات.وأوضح الوزير أن نشر كوريا الشمالية الفوري للأفراد والمعدات في المواقع يشير إلى وجود مرافق أساسية تحت الأرض، حيث كان ينبغي البدء في البناء لو تم تدمير المنشأة بأكملها، ولكن لا توجد علامة على إعادة البناء.وقال إن كوريا الجنوبية دمرت نقاط الحراسة التابعة لها بشكل كامل بموجب الاتفاقية العسكرية، وسوف تستغرق استعادتها وقتا طويلا.وقال الوزير أيضا إن نظام الأسلحة الذي كشفت عنه وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية خلال زيارة زعيمها "كيم جونغ أون" لمصنع ذخيرة في وقت سابق من هذا الأسبوع يبدو أنه صواريخ باليستية قصيرة المدى تم اختبارها لأول مرة في أبريل 2022.وتوقع "شين" أن تقوم بيونغ يانغ ببيع تلك الصواريخ لروسيا، وقد يتم اختبار نوع جديد من الصواريخ الباليستية متوسطة المدى في غضون هذا الشهر.