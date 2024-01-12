كوريا الشمالية تطلق صاروخا باليستيا متوسط المدى باتجاه البحر الشرقي

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قالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخًا باليستيًا متوسط ​​المدى باتجاه البحر الشرقي اليوم الأحد.وقال مسؤول في هيئة الأركان المشتركة إن الجيش رصد إطلاق الصاروخ من العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ حوالي الساعة 2:55 بعد الظهر، قائلًا إنه من المفترض أن يكون المقذوف صاروخًا باليستيًا متوسط المدى.وقال المسؤول إن الجيش يقوم بتحليل تفاصيل المقذوف بناءً على التعاون الوثيق مع الولايات المتحدة واليابان، مضيفًا أن سيول تحافظ على الاستعداد الكامل وتتبادل المعلومات مع واشنطن وطوكيو.وأعلنت وزارة الدفاع اليابانية أيضًا أن كوريا الشمالية أطلقت ما يبدو أنه صاروخ باليستي، قائلة إن القذيفة سقطت على ما يبدو في المياه قبالة المنطقة الاقتصادية الخالصة لليابان.ويمثل يوم الأحد المرة الأولى التي يقوم فيها الشمال باستفزاز صاروخي باليستي هذا العام. ويأتي الإطلاق بعد 27 يومًا من الاستفزاز السابق في 18 ديسمبر من العام الماضي.وقد أطلقت كوريا الشمالية صاروخا باليستيا عابرا للقارات نحو البحر الشرقي صباح يوم 18 ديسمبر، بعد أقل من 12 ساعة من إطلاق صاروخ باليستي قصير المدى في الليلة السابقة.