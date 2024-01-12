وزيرة خارجية كوريا الشمالية تزور روسيا

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قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الاثنين إن وفدا كوريا شماليا ترأسه وزيرة الخارجية "تشيه سون هي" قد غادر أمس الأحد بيونغ يانغ متوجها لموسكو في زيارة لروسيا تستغرق 3 أيام.وكان في وداع الوفد في المطار نائب وزير الخارجية "بارك تشول جون"، والقائم بأعمال السفارة الروسية في كوريا الشمالية "فلاديمير توبيا".وتعد هذه هي المرة الأولى التي تقوم فيها "تشيه" بجولة خارجية بمفردها منذ أن تولت منصب وزيرة الخارجية في شهر يونيو من عام 2022.وتأتي زيارة الوزيرة "تشيه" لروسيا بناء على دعوة وجهها لها نظيرها الروسي "سيرغي لافروف" في أثناء زيارته لكوريا الشمالية في شهر أكتوبر من العام الماضي.وتثير زيارة "تشيه" لروسيا الاهتمام حول ما إذا كان الجانبان الكوري الشمالي والروسي سيناقشان المتعلقة بتجارة الأسلحة بين البلدين.وتعتقد الدول الغربية، بما في ذلك الولايات المتحدة، أن كوريا الشمالية قامت بتزويد روسيا بالأسلحة بشكل مستمر، رغم أن بيونغ يانغ تنفي تجارة الأسلحة مع روسيا.كما تثير الزيارة الاهتمام أيضا حول ما إذا ستتم مناقشة جدول أعمال زيارة الرئيس الروسي "فلاديمير بوتين" لكوريا الشمالية، حيث كان "بوتين" قد قبل دعوة وجهها له الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" في القمة بينهما في شهر سبتمبر من العام الماضي.