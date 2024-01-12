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الكوريتان

كوريا الشمالية تعلن عن نجاحها في اختبار صاروخ فائق السرعة يعمل بالوقود الصلب

Write: 2024-01-15 11:10:33Update: 2024-01-15 17:43:20

كوريا الشمالية تعلن عن نجاحها في اختبار صاروخ فائق السرعة يعمل بالوقود الصلب

Photo : YONHAP News

أعلنت كوريا الشمالية اليوم الاثنين، أنها اختبرت بنجاح صاروخا باليستيا متوسط المدى تفوق سرعته سرعة الصوت ويعمل بالوقود الصلب.
وفي بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية، أجرى المكتب العام للصواريخ أمس الأحد تجربة إطلاق صاروخ باليستي يعمل بالوقود الصلب ويحمل رأسا حربية، وتفوق سرعته سرعة الصوت، ويمكن التحكم فيه.
وأضاف البيان أن اختبار الإطلاق كان ناجحا، كما نقل عن المكتب قوله إن تجربة الإطلاق الصاروخي لم تؤثر مطلقا على أمن أي دولة مجاورة ولا علاقة لها بالوضع الإقليمي، زاعما أن تطوير أنظمة أسلحة قوية يعد أحد الأنشطة المعتادة للبلاد.
وفي سيول، قالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا باليستيا عابرا للقارات يشتبه في أنه إطلق من العاصمة الكورية الشمالية بيونغ يانغ باتجاه البحر الشرقي في حوالي الساعة 2:55 من بعد ظهر أمس الأحد.
وقالت هيئة الأركان المشتركة إن الصاروخ طار حوالي ألف كيلومتر قبل أن يسقط في البحر الشرقي.


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