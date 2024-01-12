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الكوريتان

وزارة الدفاع الكورية الجنوبية تحث كوريا الشمالية على وقف استفزازاتها

Write: 2024-01-15 11:31:39Update: 2024-01-15 13:52:37

وزارة الدفاع الكورية الجنوبية تحث كوريا الشمالية على وقف استفزازاتها

Photo : YONHAP News

أصدرت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية تحذيرا شديد اللهجة بشأن ادعاء كوريا الشمالية بأنها أطلقت صاروخا باليسيتيا متوسط المدى يعمل بالوقود الصلب أمس الأحد، ووصفت الإطلاق بأنه استفزاز واضح.
جاء ذلك في بيان أصدرته اليوم الاثنين، حيث قالت إن إطلاق كوريا الشمالية للصواريخ يعد انتهاكا واضحا لقرارات مجلس الأمن التي تحظر على بيونغ يانغ امتلاك واستخدام تكنولوجيا الصواريخ الباليستية، وحثت كوريا الشمالية على وقف استفزازاتها بشكل فوري.
وأضافت أن الجيش الكوري الجنوبي يراقب عن كثب تحركات كوريا الشمالية في ظل الموقف الدفاعي المشترك القوي بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة.
وحذرت من أن كوريا الجنوبية سترد بشكل فوري وقوي وحتى النهاية على أي استفزاز كوري شمالي مباشر ضدها.
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