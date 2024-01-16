كوريا الشمالية تلغي الوكالات التي تدير العلاقات بين الكوريتين

Photo : YONHAP News

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الثلاثاء إن مجلس الشعب الأعلى قرر إلغاء الهيئات الرئيسية المسؤولة عن العلاقات بين الكوريتين.واتخذ المجلس قرار الألغاء في جلسته التي عُقدت أمس الاثنين في بيونغ يانغ. والهيئات الملغاة هي "لجنة إعادة التوحيد السلمي للوطن"، و"مكتب التعاون الاقتصادي الوطني"، وإدارة "غُم كانغ سان" الدولية للسياحة.وأضافت وكالة الأنباء أن المجلس قرر أيضا إلغاء الهيئات الخاصة بالمحادثات والمفاوضات والتعاون بين الكوريتين، موضحة أن مجلس الوزراء وتلك الوكالات ستعمل على اتخاذ إجراءات لتنفيذ هذه القرارات، مشيرة إلى أن مجلس الشعب أوضح أنه من الخطأ الجسيم اعتبار كوريا الجنوبية نظيرة للمصالحة والتوحيد.وفي خطاب ألقاه خلال اجتماع مجلس الشعب الأعلى، قال زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون إن كوريا الشمالية لا يمكنها أن تسعى إلى التوحيد مع كوريا الجنوبية التي "تصبح أكثر شرا وغطرسة يوما بعد يوم".ومن ناحية أخرى، استعرض المجلس خلال اجتماعه ميزانية العام الماضي وناقش ميزانية الدولة لهذا العام.