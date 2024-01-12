سيول تؤكد استعدادها لمواجهة تهديدات بيونغ يانغ

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قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية إنها تحافظ على وضعية استعداد قوية في مواجهة التهديدات والاستفزازات من قبل كوريا الشمالية، مشددة على أنها ستحمي خط الحدود الشمالي تحت أي ظرف من الظروف.جاء ذلك ردا على سؤال عن موقف الجيش الكوري الجنوبي من تصريحات الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بشأن ضرورة توصيف كوريا الجنوبية بأنها "العدو رقم واحد"، في الدستور الكوري الشمالي.وفي هذا الصدد، قال "جون ها كيو" الناطق باسم الوزارة في تصريحات دورية اليوم، إن نوايا بيونغ يانغ لتوحيد الكوريتين بالقوة العسكرية لم تتغير حتى الآن، حيث ظلت تمارس أشكالا متعددة من الاستفزازات باستمرار. وأكد على أن الجيش الكوري الجنوبي يدرك هذه الحقيقة بوضوح، وبالتالي فهو يحافظ على وضعية استعداد قوية من الناحيتين النفسية والعسكرية في مواجهة استفزازات وتهديدات الجيش الكوري الشمالي.وأضاف أن الجيش الكوري الجنوبي قد دافع عن خط الحدود الشمالي، برا وبحرا، بتضحيات لا حصر لها، وموقفه الثابت هو حماية خط الحدود مع كوريا الشمالية تحت أي ظرف من الظروف.وردا على سؤال حول الصاروخ الباليستي الجديد متوسط ​​المدى الذي يعمل بالوقود الصلب، والذي أطلقته كوريا الشمالية مؤخرا، أجاب بالقول إن هيئة الأركان المشتركة ووكالة تطوير الدفاع تحللان مواصفاته بدقة حاليا، بما في ذلك عملية تطويره الفعلية.