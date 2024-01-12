زيادة عدد المنشقين الكوريين الشماليين من ذوي المناصب العليا

قال وزير التوحيد الوطني الكوري الجنوبي "كيم يونغ هو" إن عدد ذوى المناصب العليا من بين المنشقين الكوريين الشماليين، بمن في ذلك الدبلوماسيون، صار يزداد في الآونة الأخيرة.وأشار الوزير "كيم" إلى أنه من المتوقع أن يشهد عدد المنشقين من كوريا الشمالية زيادة مستمرة أيضا خلال الفترة القادمة.جاء ذلك في مقابلة أجرتها معه صحيفة "مون هوا" الكورية، حيث أوضح أن عدد المنشقين الكوريين الشماليين الذين وصلوا إلى كوريا الجنوبية بلغ 67 شخصا في عام 2022، وزاد إلى حوالي 200 شخص في العام الماضي.وقال إن عدد المنشقين من ذوي المناصب العليا، بمن في ذلك الدبلوماسيون، صار يشهد زيادة في الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن عددا من ذوي المناصب العليا قد انشقوا من كوريا الشمالية خلال العام الماضي، ولكن لم يتم الإعلان عن هوياتهم لأسباب مختلفة.