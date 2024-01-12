كوريا الشمالية تدعى أنها اختبرت نظام أسلحة نووية تحت الماء

Photo : YONHAP News

قالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية اليوم الجمعة إن كوريا الشمالية أجرت اختبارا تحت الماء على نظام أسلحة نووية، وذلك ردا على التدريبات العسكرية المشتركة الأخيرة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان.ووصف المتحدث باسم وزارة الدفاع الكورية الشمالية في بيان نشرته وكالة الأنباء المركزية التدريبات العسكرية المشتركة بين الدول الثلاث بأنها "تشكل تهديات خطيرة لأمن كوريا الشمالية".وادعى أن بيونغ يانغ أجرت اختبارا تحت الماء على نظام أسلحة نووية باسم "هيه إيل -5-23"، يقوم بتطويره حاليا معهد أبحاث نظم الأسلحة تحت الماء، التابع لأكاديمية علوم الدفاع الكورية الشمالية، في مياه البحر الشرقي.ولم تكشف كوريا الشمالية عن التفاصيل الدقيقة المتعلقة بالاختبار ونتائجه.وقد أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان تدريبات بحرية مشتركة في المياه القريبة من جزيرة جيجو الكورية خلال الفترة من الخامس عشر وحتى السابع عشر من يناير الجاري، بهدف تعزيز القدرة على مواجهة تهديدات كوريا الشمالية النووية والصاروخة، وتهديداتها من تحت الماء.