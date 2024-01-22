موجة باردة تجتاح كوريا هذا الأسبوع

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بدأت اليوم الاثنين موجة برودة شديدة في اجتياح كوريا الجنوبية، ويتوقع أن تستمر خلال هذا الأسبوع، مع إصدار تحذيرات من البرودة الشديدة في منطقة العاصمة والأجزاء الداخلية من مقاطعة كانغ وان.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن درجات الحرارة الصباحية لليوم الاثنين قد وصلت إلى حوالي عشر درجات مئوية تحت الصفر، مع توقعات باستمرار الطقس المتجمد حتى فترة بعد الظهر.ومن المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة القصوى بعد ظهر اليوم ما بين ثماني إلى ثلاث درجات تحت الصفر، أي أقل بعشر درجات مقارنة بما كانت عليه أمس الأحد. وسوف تؤدي الرياح القوية إلى زيادة الشعور بالبرودة، مع إصدار تحذيرات للمناطق الساحلية الغربية والجنوبية في مقاطعة جنوب جولا وجزيرة جيجو.ومن المتوقع أن تتساقط الثلوج على المنطقة الوسطى بمقاطعة جولا والأجزاء الداخلية من مقاطعة شمال كيونغ سانغ وجزيرة جيجو خلال اليوم الاثنين، حيث تتلقى المناطق الجبلية في جيجو أكثر من 30 سنتيمترا من الثلوج الكثيفة حتى يوم الغد الثلاثاء، في حين ستتلقى المنطقة الغربية من مقاطعة شمال جولا والمناطق الساحلية الجنوبية من مقاطعة جنوب جولا أكثر من 20 سنتيمترا من الثلوج.