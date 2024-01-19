استمرار موجة البرد والثلوج الكثيفة في كوريا

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تستمر موجة البرودة الشديدة في كوريا الجنوبية خلال اليوم الثلاثاء، حيث تنخفض درجات الحرارة الصباحية إلى 15 درجة مئوية تحت الصفر في المنطقة الوسطى، مع إصدار تحذيرات من البرد في معظم أنحاء البلاد.وقال تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية الكورية إن درجات الحرارة القصوى بعد ظهر اليوم ستتراوح بين ناقص تسع درجات إلى درجة واحدة، أي أقل بدرجة إلى أربع درجات مقارنة بأمس الاثنين، مع توقعات بسبع درجات تحت الصفر في سيول.وسوف تؤدي الرياح القوية إلى زيادة الشعور ببرودة الجو، مع إصدار تحذيرات من البرد في المناطق الساحلية. ومن المتوقع أن يستمر الطقس شديد البرودة حتى يوم الخميس، قبل أن ترتفع درجات الحرارة قليلا اعتبارا من بعد ظهر الجمعة.ومع استمرار موجة البرد، يستمر تساقط الثلوج أيضا في مقاطعتي جنوب تشونغ تشُنغ وجولا وفي جزيرة جيجو.ومن المتوقع أن تتلقى المناطق الجبلية في جيجو أكثر من 50 سنتيمترا من الثلوج الكثيفة حتى يوم الغد الأربعاء، في حين من المتوقع أن تشهد المنطقة الغربية من مقاطعة جولا أكثر من 20 سنتيمترا من الثلوج، وأن تشهد المناطق الساحلية في مقاطعة جنوب تشونغ تشُنغ ما بين ثلاثة إلى عشرة سنتيمترات من الثلوج.