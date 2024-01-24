موجة البرد والثلوج الكثيفة تؤدي لتجميد عدادات المياه وتعطيل الرحلات الجوية

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تجمد أكثر من 130 عدادا للمياه وألغيت حوالي 340 رحلة جوية منذ أول من أمس الاثنين، مع تساقط ثلوج كثيفة وسط موجة البرودة الشديدة التي تجتاح كوريا الجنوبية حاليا.وقال تقرير صادر عن المقر المركزي لإجراءات السلامة والتدابير المضادة إنه حتى الساعة 6 من صباح اليوم الأربعاء تم إلغاء إجمالي 346 رحلة جوية منذ يوم الاثنين، بما في ذلك 180 رحلة جوية من وإلى مطار جيجو الدولي.وتم تقييد حركة المرور على 27 طريقا محليا، بما في ذلك عشرة طرق في جزيرة جيجو، في حين تم تعليق خدمات سفن الركاب على حوالي 50 طريقا، بما في ذلك طريق يربط بين جزيرة "غون سان" وجزيرة "او تشونغ"، كما تم أيضا تقييد الوصول إلى أكثر من 170 مسارا في تسع حدائق وطنية.وتم الإبلاغ عن تجمد 133 عدادا للمياه في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك 60 حالة في سيول و33 في إنتشون، وقد تم إصلاحها جميعا.ولم يتم الإبلاغ عن وقوع إصابات بسبب موجة البرد الأخيرة والثلوج الكثيفة.