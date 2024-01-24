عدد المواليد الجدد في كوريا يسجل أقل مستوياته في نوفمبر الماضي

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سجل عدد المواليد الجدد في كوريا الجنوبية خلال شهر نوفمبر من العام الماضي أقل مستوياته على الإطلاق على أساس أشهر نوفمبر.ووفقا لتقرير صادر عن هيئة الإحصاءات الكورية اليوم الأربعاء، بلغ عدد المواليد الجدد في شهر نوفمبر الماضي 17 ألفا و531 مولودا، بانخفاض نسبته 7.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق، مسجلا بذلك أقل مستوياته على أساس أشهر نوفمبر، منذ عام 1981.وأشار التقرير إلى أن إجمالي عدد المواليد الجدد في أول 11 شهرا من العام الماضي بلغ 213 ألفا و572 مولودا، بانخفاض نسبته 8.1% مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق. وبهذا يكون عدد المواليد الجدد قد شهد انخفاضا لـ14 شهرا متتالية، منذ شهر أكتوبر من عام 2022.وبلغ معدل المواليد الخام، وهو عدد المواليد الجدد لكل ألف من السكان، 4.2 مولود في نوفمبر من العام الماضي، بانخفاض مقداره 0.3 مولود مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق.أما عدد الوفيات فبلغ 30 ألفا و255 حالة وفاة في نوفمبر، بزيادة نسبتها 0.3% مقارنة بالفترة نفسها من العام الأسبق.وبلغ عدد حالات الزواج في كوريا خلال شهر نوفمبر 16 ألفا و695 حالة زواج، بانخفاض نسبته 4.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الأسبق.