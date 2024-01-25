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الكوريتان

كوريا الشمالية تؤكد أنها اختبرت صواريخ كروز استراتيجية جديدة

Write: 2024-01-25 10:16:22

كوريا الشمالية تؤكد أنها اختبرت صواريخ كروز استراتيجية جديدة

Photo : YONHAP News

قالت وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية اليوم الخميس إنه تم أمس الأربعاء إجراء اختبار صاروخ "كروز" استراتيجي جديد من طراز "بول هوا سال 3-31".

وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن المكتب العام للصواريخ أجرى أول اختبار إطلاق لصاروخ كروز الاستراتيجي الجديد الذي يتم تطويره حاليا، مؤكدة على أن عملية الإطلاق لم تشكل أي تهديد للدول المجاورة، وأنه لا علاقة لها بالأمن الإقليمي.

وأضاف التقرير أن تجربة إطلاق النار هي خطوة في عملية التحديث المستمر لنظام الأسلحة في كوريا الشمالية، وأنها نشاط منتظم وإلزامي للمكتب العام للصواريخ ومعاهد علوم الدفاع التابعة له.

وفي سيول، قالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أمس الأربعاء إن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ "كروز" باتجاه البحر الأصفر في حوالي الساعة السابعة صباحا.
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