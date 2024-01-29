الحكومة الكورية تجري مسحا وطنيا حول الصحة والتغذية

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ستطلق الحكومة الكورية الجنوبية مسحا وطنيا حول شؤون الصحة والتغذية، من أجل الحصول على البيانات اللازمة لوضع سياسات صحية وطنية وأسس للتقييم.وقالت الوكالة الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الأحد إنها ستجري هذا المسح بدءا من اليوم الاثنين وحتى يوم 21 ديسمبر القادم.وسوف يشمل المسح حوالي عشرة آلاف شخص من 4800 أسرة في جميع أنحاء كوريا، حيث يجري استبيانهم بشأن حوالي 400 مادة، بما في ذلك السلوكيات الصحية والغذائية والأمراض المزمنة وغيرها.ومن أجل راحة المشاركين في الاستطلاع، قررت الوكالة السماح لهم بالمشاركة في استبيان عبر الإنترنت قبل الاستطلاع. وسوف يتم الإعلان عن نتائج المسح في ديسمبر من العام القادم بعد مراجعة النتائج، كما سيتم إصدار بيانات أولية للاستخدام الأكاديمي.يذكر أنه ابتداء من هذا العام ستقدم الوكالة اختبارات كثافة العظام واختبارات وظائف الرئة للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 40 عاما، واختبار الوظائف الجسدية ووظائف الحياة اليومية والاجتماعية للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاما، في ظل التزايد السريع للشيخوخة في المجتمع الكوري.