الزعيم الكوري الشمالي يشرف على اختبار إطلاق صواريخ كروز من غواصة

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أفادت بعض التقارير بأن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون قد أشرف على اختبار لإطلاق صواريخ كروز من غواصة، تم تطويرها حديثا، كما تفقد أعمال بناء غواصة نووية، أمس الأحد.وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية التي تديرها الدولة اليوم الاثنين إن كيم أشرف على اختبار إطلاق الصاروخ المسمى "بول هوا سال 3-31"، وهو نفس الصاروخ الاستراتيجي الذي أطلقته بيونغ يانغ لأول مرة يوم الأربعاء الماضي.وأضاف التقرير أن الصواريخ طارت لمدة ساعتين وثلاث دقائق وساعتين وأربع دقائق قبل أن تصل بدقة إلى أهداف محددة مسبقا على إحدى الجزر في البحر الشرقي، دون الكشف عن مسافة الطيران.وأشار التقرير إلى أن كيم قام أيضا بتفقد أعمال بناء غواصة نووية، وناقش القضايا المتعلقة بتصنيع أنواع أخرى من السفن الحربية الجديدة، ووجّه بتنفيذ مهام فورية وإجراءات حكومية للقطاعات ذات الصلة.وكانت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية قد قالت أمس الأحد إن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز في حوالي الساعة الثامنة صباحا في المياه قبالة مدينة "شين بو" الساحلية، في مقاطعة جنوب "هام كيونغ"، التي توجد فيها منشآت الغواصات الكورية الشمالية.