كيم هيون كيوم يصبح أول كوري يفوز بميدالية التزلج في أولمبياد الشباب

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أصبح اللاعب "كيم هيون كيوم" أول متزلج على الجليد من الذكور من كوريا الجنوبية يفوز بالميدالية الذهبية في دورة الألعاب الأولمبية الشتوية للشباب.وسجل كيم إجمالي 147.45 نقطة في منافسات التزلج الحر الفردي للرجال في المسابقة التي أقيمت في ساحة "كانغ ننغ" للجليد يوم أمس الاثنين.وفاز كيم بالميدالية الذهبية بعد أن بلغ مجموع نقاطه، بما في ذلك مجموع نقاط البرنامج القصير، 216.73 نقطة، أي بمقدار 50 نقطة أعلى من منافسه اللاعب "آدم هاغارا" من سلوفاكيا.ويعد "كيم" هو أول متزلج على الجليد من الذكور من كوريا الجنوبية يفوز بميدالية ذهبية في حدث أولمبي.وفي دورة الألعاب الأولمبية السابقة للشباب التي أقيمت في مدينة لوزان السويسرية في عام 2020، فازت "يو يونغ" بالميدالية الذهبية في حدث التزلج الحر الفردي للسيدات.