سفير منغوليا الجديد لدى كوريا الشمالية يتولى منصبه

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أفادت بعض التقارير بأن سفير منغوليا الجديد لدى كوريا الشمالية قد بدأ مهام منصبه بعد تقديم أوراق اعتماده لنائب رئيس لجنة شؤون الدولة "تشيه ريونغ هيه".وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية التي تديرها الدولة، اليوم الثلاثاء، إن "تشيه" تلقى أوراق اعتماد السفير الجديد نيابة عن زعيم النظام "كيم جونغ أون"، وذلك في قاعة "مان سو ديه" في بيونغ يانغ، أمس الاثنين. وأضاف التقرير أن الجانبين أجريا محادثات في أجواء ودية.ومن ناحية أخرى، قال تقرير نشرته وكالة "إن كيه نيوز"، وهي وسيلة إعلام أمريكية متخصصة في شؤون كوريا الشمالية، إن السفير "لوفسانتسيرين إردينيدافا" قد تم تعيينه في هذا المنصب في أكتوبر من عام 2021، لكنه لم يتمكن من دخول كوريا الشمالية حتى ديسمبر الماضي بسبب سياسات بيونغ يانغ الصارمة المتعلقة بفيروس كورونا على الحدود.وقد أغلقت معظم البعثات الدبلوماسية في كوريا الشمالية خلال فترة جائحة كورونا، حتى تولى سفير الصين الجديد "وانغ ياجون" منصبه في مارس من العام الماضي ليصبح أول دبلوماسي أجنبي يُسمح له بدخول كوريا الشمالية منذ يناير 2020، بينما لم يدخل الدبلوماسيون من الدول الغربية، مثل بريطانيا والسويد وسويسرا، إلى كوريا الشمالية حتى الآن.