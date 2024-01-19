كوريا الشمالية تطلق المزيد من صواريخ كروز

Photo : KBS News

أطلقت كوريا الشمالية المزيد من صواريخ كروز اليوم الثلاثاء.وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إنها رصدت إطلاق صواريخ كروز بواسطة كوريا الشمالية نحو البحر الغربي في الساعة السابعة من صباح اليوم، وذلك بعد مرور يومين فقط من إطلاقها صواريخ مماثلة من غواصة بالقرب من منطقة "شين بو".وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت صواريخ كروز نحو البحر الغربي يوم الأربعاء الماضي، وهو ما يعني أنها ارتكبت تلك الاستفزازات الصاروخية ثلاث مرات خلال فترة أسبوع واحد.وقالت هيئة الأركان في سيول إن مسافة طيران الصواريخ الأخيرة التي رصدتها أجهزة المراقبة التابعة للجيش الكوري الجنوبي قد تراوحت بين 1500 و2000 كيلومتر.وكانت بيونغ يانغ قد أجرت تجربة إطلاق صواريخ كروز من طراز "هوا سال - 1" و"هوا سال - 2" في العام الماضي، وزعمت أنها طارت لمسافة 1500 و1800 كيلومتر، على التوالي.وأوضح مسؤول عسكري أن الصواريخ التي أطلقت اليوم قد طارت للمسافة التي كانت كوريا الشمالية تخطط لها، ويبدو أنه تم إطلاقها لتحسين أداء الصواريخ الموجودة.وتقوم سلطات المخابرات الكورية الجنوبية والأمريكية بتحليل موقع وطريقة إطلاق الصواريخ بالتفصيل.الجدير بالذكر أن سرعة طيران صواريخ كروز أبطأ من الصواريخ الباليستية، لكنها تتميز بقدرتها على تجنب شبكات الرادار من خلال الطيران على ارتفاعات منخفضة، وهو ما يصعّب الكشف عنها واعتراضها، كما تتميز بقدرتها على المناورة.