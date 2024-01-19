استئناف احتفالات كورية شمالية صينية بمناسبة عيد سول لأول مرة منذ 4 أعوام

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من المتوقع أن تَستنأنف كوريا الشمالية والصين فعاليات مشتركة خاصة باستقبال عيد رأس السنة القمرية الجديدة، "سول"، لأول مرة منذ 4 أعوام، بعد وقفها ضمن إجراءات مكافحة جائحة كورونا.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية في تقرير نشرته اليوم إن وفدا ثقافيا صينيا وصل أمس إلى بيونغ يانغ لحضور فعالية الصداقة الكورية الشمالية الصينية لعام 2024، وكان "كيم كوانغ إيل" نائب رئيس جمعية الصداقة الكورية الشمالية الصينية، في استقبال الوفد الصيني في مطار سونان، بينما ترأس الوفد الصيني "ريو هيه آن" عضو اللجنة الدائمة للجنة مقاطعة لياونينغ التابعة للحزب الشيوعي الصيني.وقد بدأ الوفد الصيني جدول أعمال زيارته إلى كوريا الشمالية بوضع باقات من الزهور على تمثاليْ "كيم إيل سونغ" و"كيم جونغ إيل" في قاعة "مان سو ديه" في بيونغ يانغ.يذكر أن فعاليات الاحتفال بحلول العام القمري الجديد بين الجانبين قد ظلت تُعقد سنويا باستمرار حتى شهر يناير من عام 2020، ثم توقفت بسبب جائحة كورونا.وجاءت احتفالات هذا العالم وسط استمرار الجانبين في تنظيم مختلف التبادلات على جميع المستويات، احتفالا بمرور 75 عاما على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.وفي هذا السياق، قام نائب وزير الخارجية الصيني "سون وي دونغ" بزيارة إلى كوريا الشمالية بدءا من يوم 25 يناير ولمدة يومين، التقى خلالها بوزيرة الخارجية الكورية الشمالية "تشيه سون هي" وغيرها من المسؤولين، حيث بحث معهم سبل تعزيز التعاون بين البلدين، كما زار وفد من وزارة الرياضة الكورية الشمالية الصين يوم 27 يناير.