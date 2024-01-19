كوريا الأولى في تقييم الحكومة الرقمية لمنظمة التعاون الاقتصادي للمرة الثانية

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صرحت وزارة الإدارة والأمن في سيول اليوم بأن تقييم الحكومة الرقمية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية قد وضع كوريا الجنوبية في المركز الأول بين الدول الأعضاء في المنظمة، وذلك للمرة الثانية على التوالي.تجدر الإشارة إلى أن المنظمة الدولية تستهدف من خلال تقييم الحكومة الرقمية قياس مستوى التحول الرقمي في القطاعين الحكومي والعام للدول الأعضاء، وقد أطلقته أول مرة في عام 2019، ثم أعلنت عن نتائج التقييم الثاني في عام 2023، أي بعد مرور 4 سنوات.وبعد حصول كوريا الجنوبية على المركز الأول في تقييم الحكومة الرقمية في عام 2019، حصلت أيضا على المركز الأول في التقييم الثاني.وفي تقييمها للحكومة الرقمية لعام 2023، قامت المنظمة بتقييم 6 قطاعات لـ33 دولة عضوا، و5 دول غير أعضاء، وكانت فئات التقييم الست هي: الحكومة الرقمية، والحكومة القائمة على البيانات، وحكومة المنصة، والحكومة المفتوحة، والحكومة التي يقودها الناس، والحكومة الاستباقية.ووفقا لنتائج التقييم، حصلت الحكومة الرقمية الكورية على 0.935 نقطة من إجمالي 1 نقطة، لترتفع بـ0.193 نقطة مقارنة مع 0.742 نقطة في عام 2019.وجاء بعد كوريا الجنوبية كل من: الدانمارك والمملكة المتحدة والنرويج وأستراليا وإستونيا وكولومبيا وأيرلندا وفرنسا، بالترتيب.