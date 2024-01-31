كوريا تفوز على السعودية في كرة القدم وتتأهل إلى ربع نهائي كأس آسيا

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تغلب منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم على نظيره السعودي بأربعة أهداف مقابل هدفين، بركلات الترجيح، لتتأهل إلى الدور ربع النهائي في كأس آسيا لكرة القدم.وفي مباراة دور الـ16 التي أقيمت على استاد المدينة التعليمية في قطر أمس الثلاثاء، كان المنتخب الوطني الكوري على وشك الإقصاء من البطولة حتى أحرز اللاعب "تشو جو سونغ" هدف التعادل في الوقت بدل الضائع من الشوط الثاني مقابل الهدف الذي كان قد أحرزه المنتخب السعودي بواسطة اللاعب "عبد الله رديف"، مما أدى إلى تمديد المباراة. ولكن لم يتمكن أي من الفريقين من هز الشباك في الشوطين الإضافيين، لينتقل حسم المباراة إلى ركلات الترجيح، حيث تألق حارس مرمى المنتخب الكوري "جو هيون او" وتصدى لركلتين، وهو ما أدى إلى فوز المنتخب الكوري وصعوده إلى الدور ربع النهائي.وسوف يواجه المنتخب الكوري الذي يقوده المدرب "يورغن كلينسمان"، أستراليا يوم السبت القادم في سعي الفريق للحصول على لقب كأس آسيا لأول مرة منذ عام 1960.