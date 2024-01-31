كوريا الشمالية تقول إنها اختبرت صاروخ هوا سال 2 الاستراتيجي أمس الثلاثاء

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قالت كوريا الشمالية، اليوم الأربعاء، إنها أجرت اختبارا على إطلاق صاروخ كروز الاستراتيجي من طراز "هوا سال 2"، أمس الثلاثاء.وأوضح تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية التي تديرها الدولة أن الجيش الشعبي الكوري الشمالي أجرى تدريبات في المياه الغربية للبلاد أمس، وأن الغرض من الإطلاق الصاروخي هو التحقق من وضعية الهجوم المضاد السريع للجيش، وتحسين قدراته على الضرب الاستراتيجي.وأضاف التقرير أنه لم يكن هناك أي تأثير سلبي على أمن الدول المجاورة. ويقول المراقبون إنه يبدو أن كوريا الشمالية قد أكملت تطوير الصاروخ من طراز "هوا سال 2" ونشرته في وحدات الخطوط الأمامية.وقالت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أمس إن كوريا الشمالية أطلقت عدة صواريخ كروز على البحر الأصفر في حوالي الساعة السابعة صباحا، وهو ثالث إطلاق لصواريخ كروز خلال فترة أسبوع، بعد اختبار الصاروخ "بول هوا سال 3- 31" الجديد يومي الأربعاء والأحد.وكانت كوريا الشمالية قد أطلقت آخر مرة صاروخا من طراز "هوا سال 2" في مارس الماضي بعد اختباره لأول مرة في يناير من عام 2022.