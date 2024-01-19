توقعات بثلوج كثيفة خلال حفل ختام الأولمبياد الشتوية للشباب

Photo : YONHAP News

حثت وزارة الداخلية والسلامة الوكالات ذات الصلة في كوريا على بذل قصارى الجهود لمنع حدوث أضرار نتيجة لتساقط ثلوج كثيفة على المناطق الشرقية والساحلية بمقاطعة "كانغ وان" اليوم الخميس، حيث تتم إقامة الحفل الختامي لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية للشباب لعام 2024.ووجهت الوزارة هذه الدعوة أمس الأربعاء إلى وكالة الشرطة الوطنية الكورية ووكالة الإطفاء الوطنية وحكومة مقاطعة "كانغ وان" خلال اجتماع عقد في المجمع الحكومي في مدينة "سيجونغ" حول وضع تدابير لمنع وقوع حوادث بسبب الثلوج الكثيفة.وطلبت الوزارة من الجهات الحكومية المعنية تفقد المنصات الخارجية التي سيقام فيها الحفل، وتنفيذ الإجراءات اللازمة لمنع وقوع حوادث بسبب تراكم الثلوج والجليد.كما أصدرت تعليمات بنشر معدات لإزالة الثلوج في الطرق الرئيسية ومواقف السيارات وممرات المشاة قبل وبعد الحفل الختامي، مع رش ملح لإذابة الجليد مسبقا.وسوف تنتهي دورة الألعاب الأولمبية الشتوية للشباب لعام 2024 اليوم الخميس بعد استمرارها لمدة 14 يوما، وقد شارك فيها حوالي 1900 رياضي من 80 دولة.