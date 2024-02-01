مصرع اثنين من رجال الإطفاء في حريق في مصنع للحوم

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لقي اثنان من رجال الإطفاء مصرعهما في وقت مبكر من اليوم الخميس، بعد أن حوصرا في حريق نشب في مصنع للحوم في مقاطعة شمال "كيونغ سانغ" في أثناء محاولتهما إخماد الحريق.وعثرت سلطات الإطفاء على الاثنين في حالة سكتة قلبية في حوالي الساعة 1 و4 صباحا، وكان كل منهما في الطابق الثالث من المصنع الواقع في "مونغ يونغ"، حيث اندلع الحريق في الساعة 7:47 مساء يوم الأربعاء.ويبلغ الرجلان من العمر 27 و35 عاما، وقد حوصرا في أثناء البحث عن الضحايا والتحقق من وجود حريق في الطابق الثالث، مع اثنين من زملائهما.وقالت السلطات إنه يبدو أنهما لم يتمكنا من مغادرة المكان عبر الدرج مع انتشار الحريق بسرعة.وقد أخمدت سلطات الإطفاء الحريق الرئيسي بعد تعبئة 47 جهاز إطفاء و340 فردا.وتخطط السلطات لإجراء تفتيش ميداني مشترك مع الشرطة اليوم الخميس لمعرفة السبب الدقيق للحريق.