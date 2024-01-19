كوريا الشمالية تعيد وصفها لكوريا الجنوبية بأنها عدو أمام الأمم المتحدة

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أعادت كوريا الشمالية وصفها لكوريا الجنوبية بأنها "دولة معادية"، حيث حددت العلاقات بين الجانبين بأنها "علاقات بين دولتين متعاديتين"، وذلك أمام مؤتمر للأمم المتحدة.ووفقا لسجلات مؤتمر الأمم المتحدة لنزع السلاح الذي عُقد أمس، استخدم "بانغ كوانغ هيوك" ممثل كوريا الشمالية، والقائم بأعمال مندوبها الدائم في مقر الأمم المتحدة في جنيف، اسم "آر أوه كي" للإشارة إلى كوريا الجنوبية، بمعنى "جمهورية كوريا".الجدير بالذكر أن المسؤولين الكوريين الشماليين، بمن فيهم "بانغ"، كانوا يستخدمون عبارة "ساوث كوريا"، أي "كوريا الجنوبية"، أو اختصارا "إس كي"، في مؤتمرات الأمم المتحدة، لكنهم صاروا مؤخرا يستخدمون عبارة "آر أوه كي"، بمعنى "جمهورية كوريا".ويقول المراقبون إن استخدام مسؤولي كوريا الشمالية لعبارة "جمهورية كوريا" ظهر لأول مرة في بيان أصدرته شقيقة الزعيم الكوري الشمالي، نائبة مدير حزب العمال الحاكم "كيم يو جونغ"، في شهر يوليو من العام الماضي.وبعد ذلك، قام الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" بوصف العلاقات بين الكوريتين بأنها "علاقات بين دولتين متعاديتين"، وليس علاقة شعب من أصل واحد، وذلك خلال الاجتماع العام لحزب العمال الحاكم مؤخرا، كما قرر تغيير السياسات السابقة بالكامل تجاه كوريا الجنوبية في أواخر العام الماضي، بما في ذلك استخدام عبارة "جمهورية كوريا" بدلا من "كوريا الجنوبية"، وهو حسبما يقول المراقبون دليل على توجه كوريا الشمالية لفصل القرابة بينها وبين كوريا الجنوبية.