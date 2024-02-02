الزعيم الكوري الشمالي يشدد على أهمية القوات البحرية في الاستعداد للحرب

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أفادت تقارير وسائل الإعلام الرسمية في كوريا الشمالية بأن "كيم جونغ أون" تفقد حوضا لبناء السفن في منطقة "نام بو"، حيث شدد على أهمية وجود قوة بحرية متينة من أجل الاستعداد للحرب.ونقل تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية التي تديرها الدولة، عن "كيم" تأكيده على أهمية تعزيز القوة البحرية، معتبرا ذلك جانبا رئيسيا في إنجاز الاستعداد للحرب.كما تلقى الزعيم الكوري الشمالي تقريرا مفصلا عن التقدم المحرز في بناء السفن الحربية والاستعداد لمشروع جديد مهم بتكليف من المؤتمر الثامن لحزب العمال الحاكم، وأصدر تعليمات لضمان استكمال السفن المخطط لها خلال إطار زمني مدته 5 سنوات.ووصف "كيم" حوض "نام بو" لبناء السفن بأنه أكثر مرافق بناء السفن العسكرية موثوقية في البلاد، وأعرب عن توقعاته بأن يتم بناء السفن الحربية المحورية بنجاح وفقا للمعايير العالمية وبما يتماشى مع الخطط الاستراتيجية للحزب.ويقع حوض "نام بو" لبناء السفن في مقاطعة جنوب "بيونغ آن" قبالة البحر الأصفر، وقد تم تحديده سابقا على أنه الموقع الذي تم فيه إنشاء الغواصات المستخدمة في اختبارات الإطلاق من تحت الماء للصواريخ الباليستية التي تُطلق من غواصات.وفي المؤتمر الثامن للحزب في يناير 2021، أعلنت كوريا الشمالية عن خطة خمسية حددت ضمنها 5 مهام رئيسية لتطوير الدفاع، بما في ذلك اقتناء غواصات نووية، وتطوير أسلحة استراتيجية نووية تُطلق من تحت الماء.