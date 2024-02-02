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الرياضة

اختتام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية للشباب في كوريا

Write: 2024-02-02 14:03:24Update: 2024-02-02 14:24:39

اختتام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية للشباب في كوريا

Photo : YONHAP News

اختتمت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية للشباب لعام 2024 بعد 14 يوما من انعقادها في مقاطعة كانغ وان في كوريا الجنوبية بمشاركة حوالي 1800 لاعب من 78 دولة.
ودخل ممثلو الدول المشاركة في الأولمبياد الشتوية للشباب لمسرح الحفل الختامي بالتتابع، حاملين أعلامهم الوطنية حسب ترتيب الحروف الساكنة الكورية.
وقد حمل العلمَ الكوري المتزلجُ "كيم هيون كيوم" الذي فاز بميداليتين ذهبيتين.
وخلال الحفل الختامي، أعرب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية "توماس باخ" عن امتنانه لجميع الرياضيين المشاركين، واللجنة المنظمة، ومقاطعة كانغ وان، والحكومة الكورية.
وتخطط اللجنة الأولمبية الدولية للإعلان عن اسم الدولة المضيفة لدورة الألعاب الأولمبية الشتوية للشباب لعام 2028 إما في أواخر هذا العام أو أوائل العام القادم.
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