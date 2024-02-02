كوريا الشمالية تطلق عددا من صواريخ كروز باتجاه البحر الغربي

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أعلنت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية أن كوريا الشمالية أطلقت اليوم الجمعة عددا من صواريخ كروز باتجاه البحر الغربي.وأوضحت أن الجيش الكوري الجنوبي رصد إطلاق صواريخ كروز عديدة غير محددة في حوالي الساعة الحادية عشرة من صباح اليوم، باتجاه البحر الغربي.وأضافت أن الجيش الكوري الجنوبي يتعاون مع الجانب الأمريكي في إجراء تحليل لتلك الصواريخ والمراقبة عن كثب للتطورات التي قد تحدث في كوريا الشمالية.وجاء هذا الإطلاق بعد 3 أيام من إطلاق كوريا الشمالية صواريخ كروز من طراز "هوا سال 2" يوم الثلاثين من شهر يناير الماضي.كما قامت كوريا الشمالية بإطلاق عدد من صواريخ كروز تكتيكية جديدة من طراز "بول هوا سال 3-31" يوم الرابع والعشرين من شهر يناير باتجاه البحر الغربي، وصاروخي كروز آخرين من نفس الطراز يوم الثامن والعشرين من يناير.