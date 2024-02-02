كوريا تواجه أستراليا في ربع نهائي كأس آسيا لكرة القدم

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يواجه المنتخب الكوري الجنوبي لكرة القدم نظيره الأسترالي في الساعة الثانية عشرة والنصف من صباح السبت بتوقيت كوريا في استاد الجنوب في مدينة الوكرة، في الدور ربع النهائي ضمن منافسات بطولة كأس آسيا المقامة حاليا في قطر.وقد استطاع المنتخب الكوري التغلب على نظيره السعودي بأربعة أهداف مقابل هدفين بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت يوم الثلاثاء الماضي، ليتأهل إلى الدور ربع النهائي، بينما فاز المنتخب الأسترالي على نظيره الإندونيسي بأربعة أهداف مقابل لا شيء في المباراة ضمن الدور ثمن النهائي التي أقيمت يوم الأحد الماضي.وحسب تصنيف الفيفا العالمي، تحتل كوريا الجنوبية المرتبة الثالثة والعشرين، فيما تحتل أستراليا المرتبة الخامسة والعشرين.وقد سجلت كوريا الجنوبية 8 انتصارات و11 تعادلا و9 خسائر في المباريات السابقة مع أستراليا.