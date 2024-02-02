كوريا تواجه الأردن في الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا لكرة القدم

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سيواجه منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم نظيره الأردني مرة أخرى في الدور نصف النهائي من بطولة كأس آسيا لعام 2024، بعد غد الأربعاء في استاد أحمد بن علي في قطر، وذلك بعد أن انتهت المباراة السابقة بينهما بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما في دور المجموعات.وصعد المنتخب الكوري من دور الـ16 بركلات الترجيح متغلبا على المنتخب السعودي، ثم تأهل على حساب المنتخب الأسترالي من الدور ربع النهائي.وتعد هذه هي المرة الأولى التي يصل فيها المنتخب الأردني إلى الدور نصف النهائي في كأس آسيا، وذلك بعد فوزه على منتخب طاجيكستان في ربع النهائي، ومنتخب العراق في دور الـ16.وقال المدرب الألماني للمنتخب الكوري "يورغن كلينسمان" إنه يحلم بالفوز ببطولة كأس آسيا والعودة إلى كوريا الجنوبية حاملا الكأس، معربا عن أمله في بقاء المنتخب الكوري في الدوحة حتى اللحظة الأخيرة من البطولة.