كوريا الشمالية تنتقد تصريحات وزير الدفاع الكوري الجنوبي بشأن نهاية نظامها الحاكم

Photo : YONHAP News

انتقدت كوريا الشمالية التصريحات الأخيرة التي أدلى بها وزير الدفاع الكوري الجنوبي "شين وان سيك" بشأن نهاية نظامها الحاكم، ووصفتها بأنها "إعلان صارخ للحرب وحافز للصراع المادي".وقال تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية التي تديرها الدولة اليوم الاثنين إن شين أدلى بتصريحات متهورة بشكل خطير حول "نهاية النظام الكوري الشمالي" و"إزالة قيادة العدو"، وسط النشر المتزامن لثلاث حاملات طائرات أمريكية في شبه الجزيرة الكورية بالقرب من أراضي كوريا الشمالية.وكان شين قد قال خلال زيارة للجناح المقاتل السابع عشر للقوات الجوية في "تشونغ جو" بمقاطعة شمال تشونغ تشُنغ يوم 24 يناير الماضي، إنه إذا بدأ نظام كيم جونغ أون حربا، فإنه يجب على الجنود الكوريين الجنوبيين العمل كقوة غير مرئية تحمي البلاد وتدمر قيادة العدو في أقصر وقت ممكن لإنهاء نظامه الحاكم.كما أدانت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية التدريبات والتمارين الأخيرة التي أجراها الجيش الكوري الجنوبي باعتبارها "انخراطا في جنون الحرب"، محذرة من أن الخطاب المسيء والتدريبات العسكرية يمكن أن تؤدي إلى النهاية الكاملة لمصير كوريا الجنوبية الذي وصفته بأنه "ضعيف بالفعل".