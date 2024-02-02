كوريا الشمالية تدعي التأكد من قوة رأس حربي ضخم بإطلاق صاروخ كروز

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نقل تقرير نشرته وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية أول من أمس السبت عن متحدث باسم الإدارة العامة لعلوم الصواريخ في كوريا الشمالية قوله إنه تم إطلاق صاروخ كروز باتجاه البحر الغربي يوم الجمعة ضمن اختبارات التأكد من قوة رأس حربي كبير الحجم.وأضاف أن هذه الاختبارات جاءت ضمن الأنشطة العادية التي تمارسها الإدارة العامة لعلوم الصواريخ ومعاهد أبحاث العلوم الدفاعية التابعة لها، من أجل رفع مستوى التكنولوجيا المتعلقة بوظائف وأداء أنظمة الأسلحة الجديدة وإدارتها، وادعى أن إطلاق صواريخ كروز ليس له أي علاقة مع الأوضاع الإقليمية الراهنة، كما أكد المتحدث على أن الاختبارات لم تؤثر سلبا على سلامة الدول المجاورة.وكانت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية قد أعلنت أنها رصدت عدة صواريخ كروز أطلقتها كوريا الشمالية باتجاه البحر الغربي.وتعد هذه هي المرة الرابعة التي تطلق فيها بيونغ يانغ صواريخ كروز منذ يوم الرابع والعشرين من شهر يناير الماضي.