المنتخب الكوري يواجه نظيره الأردني في الدور قبل النهائي لكأس آسيا

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سيواجه المنتخب الكوري الجنوبي لكرة القدم نظيره الأردني في الدور قبل النهائي من بطولة كأس آسيا، مساء اليوم الثلاثاء في استاد أحمد بن علي في العاصمة القطرية الدوحة.ويسعى المنتخب الكوري إلى استعادة لقب البطولة الذي كان قد حققه في عام 1960، والذي تمكن من الاقتراب منه مرتين من قبل، حيث خسر في النهائي أمام اليابان في عام 2011، وأمام أستراليا في عام 2015.وقد تأهل المنتخب الكوري إلى الدور نصف النهائي بعد أن استطاع التغلب على نظيريه السعودي والأسترالي في مباريات شديدة المنافسة.وسوف يلتقي المنتخب الفائز في المباراة بين كوريا والأردن، مع الفائز في المباراة بين إيران وقطر التي ستقام غدا الأربعاء، وذلك ضمن المباراة النهائية يوم السبت القادم.