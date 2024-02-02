الذهاب إلى القائمة الذهاب إلى النص

بحث

Korean
بحث

عربي

About KBS Go to KBS
Go Top

الرياضة

المنتخب الكوري يواجه نظيره الأردني في الدور قبل النهائي لكأس آسيا

Write: 2024-02-06 15:53:21Update: 2024-02-06 15:56:07

المنتخب الكوري يواجه نظيره الأردني في الدور قبل النهائي لكأس آسيا

Photo : KBS News

سيواجه المنتخب الكوري الجنوبي لكرة القدم نظيره الأردني في الدور قبل النهائي من بطولة كأس آسيا، مساء اليوم الثلاثاء في استاد أحمد بن علي في العاصمة القطرية الدوحة.
ويسعى المنتخب الكوري إلى استعادة لقب البطولة الذي كان قد حققه في عام 1960، والذي تمكن من الاقتراب منه مرتين من قبل، حيث خسر في النهائي أمام اليابان في عام 2011، وأمام أستراليا في عام 2015.
وقد تأهل المنتخب الكوري إلى الدور نصف النهائي بعد أن استطاع التغلب على نظيريه السعودي والأسترالي في مباريات شديدة المنافسة. 
وسوف يلتقي المنتخب الفائز في المباراة بين كوريا والأردن، مع الفائز في المباراة بين إيران وقطر التي ستقام غدا الأربعاء، وذلك ضمن المباراة النهائية يوم السبت القادم.
قائمة

موضوعات بارزة

Close

يستخدم موقعنا الكوكيز وغيرها من التقنيات لتحسين الخدمة. مواصلة استخدام الموقع تعني أنك موافق على استخدام تلك التقنيات، وعلى سياسة موقعنا. عرض التفاصيل;