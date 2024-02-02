المنتخب الكوري لكرة القدم يفشل في التأهل لنهائي كأس آسيا بعد خسارته أمام الأردن

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خسر منتخب كوريا الجنوبية لكرة القدم أمام منتخب الأردن بصفر مقابل هدفين في الدور قبل النهائي لبطولة كأس آسيا التي تُقام في قطر، أمس الثلاثاء.ومُني منتخب كوريا الجنوبية، المصنف 23 عالميا، بالخسارة بدون أهداف أمام منتخب الأردن المصنف 87 عالميا، في مباراة الدور نصف النهائي التي أقيمت في استاد أحمد بن علي في منطقة الريان غرب الدوحة.ولم يسدد محاربو التيغوك، الذين كانوا يسعون للفوز بالكأس للمرة الأولى منذ 64 عاما، أي كرة على المرمى خلال تلك المباراة.ومع غياب اللاعب "كيم مين جيه" مدافع نادي "بايرن ميونيخ" بسبب الإيقاف، سجل المنتخب الأردني هدفين في الشوط الثاني، وكلاهما بسبب أخطاء في دفاع المنتخب الكوري.وبالتالي سيواجه منتخب الأردن، الذي تأهل إلى نهائي كأس آسيا لأول مرة، الفائز في المباراة بين منتخب إيران والدولة المضيفة والمدافعة عن اللقب قطر.