كوريا الشمالية تلغي قوانين التعاون الاقتصادي بين الكوريتين

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أفادت بعض التقارير بأن مجلس الشعب الأعلى في كوريا الشمالية صوّت بالموافقة على إلغاء القوانين والاتفاقيات الموقعة مع كوريا الجنوبية لتعزيز التعاون الاقتصادي بين الكوريتين.وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية الرسمية اليوم الخميس إن مجلس الشعب الأعلى اتخذ هذه الخطوة في جلسة عامة عقدها في قاعة "مان سو ديه" في بيونغ يانغ أمس.وصوت البرلمان على إلغاء القانون الذي يحكم العلاقات الاقتصادية مع سيول، والقانون الخاص بشأن تشغيل مشروع جبل "كوم كانغ" السياحي واللوائح ذات الصلة لتطبيقه، واتفاقيات التعاون الاقتصادي بين الكوريتين.ويعتبر قانون التعاون الاقتصادي بين الكوريتين، الذي تم اعتماده في عام 2005، إطارا أساسيا لهذا التعاون، بينما ينص قانون المنطقة الخاصة في جبل "كوم كانغ"، الذي تم اعتماده في عام 2011، على تفاصيل الاستثمارات في المنطقة من قبل كوريا الجنوبية والكيانات الأجنبية.وتأتي هذه الخطوة الأحادية الجانب بعد أن وصف الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" العلاقات بين الكوريتين بأنها علاقات بين "دولتين في حالة حرب" خلال اجتماع نهاية العام لحزب العمال الحاكم.