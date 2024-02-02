المحكمة تصدر قرارا بشأن قضية وزير العدل السابق جو كوك اليوم

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من المتوقع أن تصدر محكمة الاستئناف قرار بعد ظهر اليوم الخميس في قضية وزير العدل السابق "جو كوك" الذي حكم عليه بالسجن لمدة عامين في المحاكمة الأولى بتهم الفساد والإهمال.وسوف تعقد محكمة سيول العليا جلسة لإصدار الحكم على الوزير السابق في الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم.وكانت النيابة العامة قد طالبت بمعاقبة الوزير السابق بالسجن لمدة 5 سنوات وغرامة قدرها 12 مليون وون في جلسة الاستماع النهائية، ثم طالبت المحكمة بأن تأمر بغرامة إضافية قدرها 6 ملايين وون.وفي بيان أصدره مؤخرا، دعا الوزير السابق إلى تخفيف الحكم، قائلا إن كل يوم كان يمر عليه بمثابة جحيم حيّ خلال الخمس سنوات الماضية، وأن أسرته بأكملها عانت من عقاب اجتماعي.وكانت محاكمة جو قد بدأت في شهر ديسمبر من عام 2019 بتهم الفساد في امتحانات القبول لأبنائه والاحتيال في تلقي منح دراسية لابنته، وتزوير نتائج التفتيش على "ريو جيه سو" نائب عمدة مدينة بوسان السابق للشؤون الاقتصادية، عندما كان السكرتير الأول للشؤون المدنية في المكتب الرئاسي القديم.وفي فبراير من العام الماضي، وجدت المحاكمة الأولى أن الوزير السابق مذنبا في بمعظم التهم الرئيسية، بما في ذلك تهمة الفساد والإهمال، وبالتالي حكمت عليه بالسجن لمدة عامين، ولكن لم يتم احتجازه، موضحة أنه من الصعب القول بوجود خطر الهرب أو تدمير الأدلة.