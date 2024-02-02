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الكوريتان

كيم جونغ أون يجدد عزمه حماية السلام بالقوة

Write: 2024-02-09 11:49:27Update: 2024-02-09 13:28:25

كيم جونغ أون يجدد عزمه حماية السلام بالقوة

Photo : YONHAP News

وصف الزعيم الكوري الشمالي "كيم جونغ أون" كوريا الجنوبية مرة أخرى بأنها دولة معادية، وجدد عزمه حماية السلام من خلال القوة.
وطبقا لصحيفة "رودونغ شينمون" الناطقة باسم حزب العمال الحاكم في كوريا الشمالية، قام "كيم" بزيارة لوزارة الدفاع أمس الخميس برفقة ابنته "كيم جو إيه" بمناسبة الذكرى السادسة والسبعين على تأسيس الجيش الكوري الشمالي.
وفي كلمة ألقاها في أثناء الزيارة، وصف "كيم" كورياالجنوبية بأنها "أخطر دولة عدوانية"، وقال إن قرار بيونغ يانغ باحتلال أراضي كوريا الجنوبية وتهدئة الوضع فيها في حالات الطوارئ كان إجراء معقولا للغاية من أجل السلام والاستقرار في كوريا الشمالية.
وأضاف "كيم" أنه تخلى عن الحوار والتعاون مع كوريا الجنوبية لأنها تسعى لانهيار النظام في كوريا الشمالية، وتوحيد الكوريتين عن طريق الامتصاص.
وأكد أن السلام لا يمكن تحقيقه من خلال التسول والتفاوض، محذرا من أن بلاده لن تتردد في استخدام كل قوتها لمحو الأعداء إذا حاول أيٌّ منهم استخدام القوة ضدها.
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