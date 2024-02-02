المساعدات الدولية لكوريا الشمالية تسجل أول زيادة منذ جائحة كورونا

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تبين أن المساعدات التي يقدمها المجتمع الدولي لكوريا الشمالية قد شهدت أول زيادة منذ اندلاع جائحة كورونا.وطبقا لبيانات كشف عنها مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، من المتوقع أن يتم تقديم مساعدات دولية بقيمة مليونين و180 ألف دولار لكوريا الشمالية خلال العام الجاري.وتأتي هذه الزيادة بعد أن انخفض حجم المساعدات الدولية إلى أقل مستوياته خلال أزمة كورونا، ليبلغ مليونا و520 ألف دولار، بسبب قيام بيونغ يانغ بإغلاق حدودها لمنع انتشار فيروس كورونا.وكان حجم المساعدات الدولية لكوريا الشمالية قد بلغ 45 مليونا و900 ألف دولار في عام 2019، و41 مليونا و880 ألف دولارفي عام 2020، ثم شهد انخفاضا حادا ليصل إلى 13 مليونا و780 ألف دولار في عام 2021، ومليونين و330 ألف دولار في عام 2022، ومليون و520 ألف دولار في العام الماضي.ومن المتوقع أن يشهد حجم المساعدات الإنسانية الدولية لكوريا الشمالية زيادة مع رفع بيونغ يانغ إجراءات إغلاق الحدود منذ منتصف العام الماضي.وتعد سويسرا الدولة الوحيدة التي تخطط لتقديم مساعدات إنسانية لكوريا الشمالية هذا العام.